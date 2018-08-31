Розсекречено! У США оприлюднили розмову Єльцина з Клінтоном про Путіна

З оприлюднених документів випливає, що у вересні 1999 року Борис Єльцин повідомив Біллу Клінтону, що обрав собі у наступники Володимира Путіна і пояснив американському лідеру, чому зробив такий вибір.

Так, президентська бібліотека імені Білла Клінтона опублікувала понад тисячу документів, пов’язаних з російсько-американськими відносинами, в тому числі стенограми розмов Клінтона з Борисом Єльциним, повідомляє RT.

Єльцин 8 вересня 1999 року по телефону повідомляє Клінтону про те, що обрав своїм наступником Володимира Путіна.

– Незабаром, у найближчі дні, ви зустрінетеся з Путіним. Поки ж я хотів би розповісти вам про нього, щоб ви знали, яка він людина, – сказав Єльцин Клінтону.

– На жаль, на той момент я не зміг знайти кого-небудь із діючих кандидатів. Нарешті, я натрапив на нього, на Путіна, і вивчив його біографію, його інтереси, його знайомих тощо. Я зрозумів, що він надійна людина, добре розбирається в тому, що знаходиться в його сфері відповідальності. Водночас він ґрунтовний і сильний, дуже товариський і може легко входити в контакт з потенційними партнерами. Я впевнений, що ви знайдете його висококваліфікованим партнером. Я глибоко переконаний, що його підтримають як кандидата у 2000 році, – сказав Єльцин.

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А у ході розмови, яка відбулася 19 листопада 1999 року, Клінтон знову повертається до теми наступника і питає Єльцина, хто переможе на виборах.

– Звичайно, Путін. – відповідає Єльцин. – Він буде наступником. Він демократ і знає Захід, – додав він.

– Він дуже розумний, – відповів на це Клінтон.

– Він сильний. У нього є внутрішній стержень. Він сильний внутрішньо. І я зроблю все можливе для його перемоги – законним шляхом, зрозуміло. І він переможе. Ви будете вести справи разом. Він продовжить лінію Єльцина, орієнтовану на демократію і розширення контактів Росії. У нього є енергія і мізки, щоб домогтися успіхів у цьому, – сказав Єльцин у кінці розмови.

Нагадаємо, рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року.