У Литві з 31 серпня почали публікувати документи, які свідчать про злочини Червоної армії.

Про це повідомляє Delfi.

Документи свідчать, що після приходу радянських військових у Клайпедську і Шилутську області почалися повальні зґвалтування жінок незалежно від їх національності або віку.

Центр досліджень геноциду і опору жителів Литви публікує документи Комуністичної партії, Червоної армії, МВС та інших відомств, які розкривають їх репресивні і насильницькі дії у Литві у 1944-1953 роках. Матеріали приурочили до річниці виведення радянських окупаційних військ, останні частини яких покинули Литву у 1993 році.

Також у документах представлені матеріали, в яких розповідається, як п’яні радянські солдати стріляли у людей і підпалювали садиби.

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До речі, міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила президента Сирії Башара Асада у злочинах проти людяності.