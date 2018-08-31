Вбивство Захарченка: кому вигідно і чого чекати

Глава так званого “ДНР” був убитий в кафе Сепар в Донецьку. Факти ICTV розповідають про причини теракту і тих, кому він міг бути вигідний.

Олександр Захарченко був убитий увечері 31-го серпня, в останній день літа, в донецькому кафе Сепар, яке знаходиться недалеко від штабу самопроголошеної “ДНР”. Українські та російські ЗМІ повідомили про те, що глава “ДНР” Олександр Захарченко отримав не сумісні з життям поранення. Вибух був настільки великої сили, що його чули на іншому кінці міста.

Факти ICTV намагаються розібратися в хронології подій і зрозуміти, кому могло бути вигідне вбивство Захарченка.

Захарченко і ще кілька людей з його оточення загинули в результаті вибуху недалеко від резиденції “ДНР” в кафе Сепар. Поранений міністр податків і доходів “ДНР” Олександр Тимофєєв на прізвисько Ташкент.

Російський МЗС виступив з офіційною заявою про те, що до вбивства Захарченка доклав руку Київ. Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова:

– Замість виконання мінських домовленостей і пошуку шляхів врегулювання внутрішнього конфлікту, “київська партія війни” реалізує терористичний сценарій… Не виконавши обіцянки про мир, мабуть, вирішили перейти до кривавої бійні.

За даними російських ЗМІ, місцеві силовики затримали недалеко від теракту кілька людей і ними нібито виявилися “українські диверсанти”. За їхньою інформацією, в організації теракту підозрюється один з охоронців Захарченка, який встиг сховатися.

Представник СБУ Ігор Гуськов подібну інформацію заперечує і стверджує, що смерть Захарченка стала результатом місцевих конфліктів:

– Інформація, яка знаходиться в СБУ, підтверджує, що сьогодні стався вибух, в результаті якого був убитий Олександр Захарченко. У нас є привід припускати, що його смерть сталася в результаті внутрішніх конфліктів. Ми не виключаємо і спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка, за наявною у нас інформацією, заважала росіянам.

Ватажки “ДНР” заявили про “закриття Донецька для в’їзду і виїзду”. Проводяться оперативні операції. У школах Донецька скасували перший дзвоник на 1 вересня.

Напередодні теракту просепаратистські ЗМІ намагалися переконати місцеве населення, що теракт і провокації готує українська сторона і нібито українські журналісти відправляються на територію ООС для висвітлення цієї події. Був опублікований навіть список журналістів, які направляються ближче до місця події. Однак жоден журналіст з цього списку так і не опинився на місці, звідки, на думку просепаратистських ЗМІ, було б зручніше висвітлювати події українській стороні.

Перед смертю Захарченка в окупованому Донецьку з блискавичною швидкістю пронеслася новина про те, що Кремль готує відставку лідера “ДНР”. Причини не називалися, проте місцева преса натякала на те, що “Захарченко серйозно накосячив”. Більш того, ще кілька днів тому офіційна Москва зайнялася активними пошуками заміни Захарченку.

Наступником Захарченка в “ДНР” може стати один із його заступників – Катерина Матющенко, Олександр Тимофєєв (який отримав поранення під час вибуху і про його стан поки що нічого не відомо) або Дмитро Трапезников. Однак Кремль може дати вказівку поставити людину не з оточення Захарченка, щоб більш активно впроваджувати свою політику в окуповані території.

Нагадаємо, що Захарченко входив в керівні органи “ДНР” з моменту її виникнення в квітні 2014 року. В Україні його звинувачують в створенні терористичної і сепаратистської організації, і він оголошений в розшук.