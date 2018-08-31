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Єльцин передбачив анексію Криму 22 роки тому

Перший президент РФ Борис Єльцин попереджав екс-президента США Білла Клінтона про небезпеку розв’язання громадянської війни, скасування кордонів між республіками та анексії Криму.

Зелені чоловічки у Криму

Про це йдеться у стенограмах бесід Бориса Єльцина та Білла Клінтона, опублікованих на сайті бібліотеки екс-президента США.

Під час Кремлівського обіду 21 квітня 1996 року, коли Клінтон відвідав Москву, сторони говорили про майбутні президентські вибори в Росії.

Тоді Єльцин чітко попереджав про загрози в разі повернення до влади компартії.

– Існує кампанія у пресі США, в якій йдеться, що люди не повинні боятися комуністів, що вони хороші, чесні і добрі люди. Я попереджаю не вірити цьому. Більше половини з них фанатики, вони знищують все.

Це означатиме громадянську війну. Вони скасують кордони між республіками, вони хочуть повернути Крим, навіть висувають претензії щодо Аляски, – наголосив тоді Єльцин.

У відповідь Клінтон каже, що розуміє, що є люди, які прагнуть викликати обурення щодо Заходу, зокрема проти США.

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Нагадаємо, президентська бібліотека ім. Білла Клінтона опублікувала понад тисячу документів, пов’язаних із російсько-американськими відносинами.

В одній зі стенограм Борис Єльцин розповідає Біллу Клінтону про Володимира Путіна та пояснює, чому обрав його своїм наступником.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

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