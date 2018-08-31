Єльцин передбачив анексію Криму 22 роки тому

Перший президент РФ Борис Єльцин попереджав екс-президента США Білла Клінтона про небезпеку розв’язання громадянської війни, скасування кордонів між республіками та анексії Криму.
Про це йдеться у стенограмах бесід Бориса Єльцина та Білла Клінтона, опублікованих на сайті бібліотеки екс-президента США.
Під час Кремлівського обіду 21 квітня 1996 року, коли Клінтон відвідав Москву, сторони говорили про майбутні президентські вибори в Росії.
Тоді Єльцин чітко попереджав про загрози в разі повернення до влади компартії.
– Існує кампанія у пресі США, в якій йдеться, що люди не повинні боятися комуністів, що вони хороші, чесні і добрі люди. Я попереджаю не вірити цьому. Більше половини з них фанатики, вони знищують все.
Це означатиме громадянську війну. Вони скасують кордони між республіками, вони хочуть повернути Крим, навіть висувають претензії щодо Аляски, – наголосив тоді Єльцин.
У відповідь Клінтон каже, що розуміє, що є люди, які прагнуть викликати обурення щодо Заходу, зокрема проти США.
Читайте: Життя у Криму: прослуховування, нові дороги та дорогий алкоголь
Нагадаємо, президентська бібліотека ім. Білла Клінтона опублікувала понад тисячу документів, пов’язаних із російсько-американськими відносинами.
В одній зі стенограм Борис Єльцин розповідає Біллу Клінтону про Володимира Путіна та пояснює, чому обрав його своїм наступником.
Фото: Sean Gallup/Getty Images