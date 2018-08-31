ЄС відмовиться від переходу на літній і зимовий час

Європейський союз планує скасувати переведення годинників на літній і зимовий час.

Питання про скасування переходу на літній і зимовий час поставлять на обговорення вже сьогодні, заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Deutsche Welle.

– Рішення буде прийнято сьогодні, – додав політик.

У разі схвалення Єврокомісією відповідної пропозиції, її повинні будуть затвердити Європарламент і країни-члени ЄС.

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Офіційні результати голосування ще не оприлюднені, проте, за неофіційними даними, в ньому взяли участь близько 4,6 млн осіб.

При цьому більше 80% опитаних громадян ЄС підтримали скасування переведення годинників на літній і зимовий час.

До речі, в Київраді вже пропонували скасувати перехід на літній час через стрес і негативний вплив на стан людини.

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