Зустрічі в Нормандському форматі не буде – Лавров

Росія виключила можливість переговорів у Нормандському форматі через вбивство глави “ДНР” Олександра Захарченка.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про неможливість ведення переговорів у Нормандському форматі після ліквідації ватажка терористичної організації “ДНР” Олександра Захарченка, передає УНІАН.

– За нинішної ситуації, звичайно, неможливо розмовляти про найближчі зустрічі у Нормандському форматі, як цього хотіли багато європейських партнерів.

Це серйозна ситуація, яку потрібно проаналізувати. Ми зараз цим займаємося, – сказав Лавров.

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Нагадаємо, главу “ДНР” Олександра Захарченка вбили в центрі Донецька. У кафе неподалік резиденції бойовика стався вибух.

Новим ватажком “ДНР” призначений “заступник глави ради міністрів республіки” Дмитро Трапезников.

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