Введення ембарго – експерт розповів, які санкції зупинять Росію

Росію може зупинити введення ембарго на продаж енергоносіїв та відключення від SWIFT.

Доктор економічних наук Ерік Найман вважає, що Росію може зупинити введення ембарго на продаж енергоносіїв та відключення від SWIFT, повідомляє УНІАН.

Він додав, що повноцінний пакет санкцій проти РФ перебуває на стадії доопрацювання.

– Реально Росію може зупинити тільки введення ембарго на продаж енергоносіїв та відключення від SWIFT. Але так як попереду заборона на продаж енергоносіїв з Ірану, який набере чинності у листопаді, то одночасний аналогічний пакет санкцій проти Росії призведе до… зльоту цін на нафту ($200 за барель, а то й вище), – вважає Найман.

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До слова, Кабмін внесе на розгляд РНБО перелік із 19 компаній, до яких мають бути застосовані санкції за незаконне будівництво Керченського мосту.