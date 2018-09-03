Путін мріє про розвал Євросоюзу – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін мріє про розвал Євросоюзу.

Президент Росії Володимир Путін мріє про те, щоб Європейський Союз розвалився, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю шведському телеканалу SVT.

– Я поважаю Володимира Путіна, я – один з тих, хто вважає, що ми разом з Росією повинні побудувати нову архітектуру безпеки… Але мрія Володимира Путіна – демонтаж Європейського союзу, – сказав Макрон.

Президент Франції додав, що зараз Росію не можна назвати прикладом країни, яка дотримується прав людини.

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До слова, МЗС офіційно внесе на розгляд президенту Петру Порошенко пакет документів про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією.