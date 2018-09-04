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Немає вже 2 тижні. Куди зник Кім Чен Ин

Лідер КНДР Кім Чен Ин зник із публічного простору після “глухого кута” в переговорах про денуклеаризацію Корейського півострова.

Кім Чен Ин

Державні ЗМІ КНДР не публікують матеріали про діяльність Кім Чен Ина з 20 серпня, пише південнокорейська газета The Chosun Ilbo.

Тоді він з’явився на похороні екс-міністра народних збройних сил КНДР Кім Йон Чхуна.

До того Кім взяв участь у великій кількості публічних заходів, відвідуючи фабрики та ферми по всій країні.

Це наштовхує на думку, що Кім зник, коли міжнародна спільнота вирішила знову “закрутити гайки”.

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Однак видання не виключає, що Кім Чен Ин вирішив просто відпочити.

У свою чергу високопосадовці в уряді Південної Кореї, які готуються відвідати Пхеньян у середу, не впевнені щодо проведення зустрічі з лідером КНДР.

Раніше КНДР відхилила пропозиції США щодо денуклеаризації Північної Кореї, назвавши їх “бандитськими”.

Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images

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