Рішення ЄС і “булава” США: що зупинить Північний потік-2

Найбільш реалістичним способом зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2 в Україні вважають введення санкцій США.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2 можливо лише двома способами – рішенням на рівні ЄС та американськими санкціями.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю Європейській правді.

Шанси ухвалити відповідне рішення на рівні ЄС Мельник оцінив як “невисокі”. Більш реалістичним шляхом посол вважає запровадження американських санкцій.

– Другий шлях – це “булава” американських санкцій проти німецьких компаній, залучених до проекту.

За моїми оцінками, запровадження цих санкцій є дуже реалістичною перспективою, та це має для нас серйозні ризики, про які мало хто замислюється, – сказав Мельник.

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За його словами, санкції США можуть викликати зворотню реакцію у ЄС стосовно санкційної політики і розмиття інструменту санкцій як такого.

– А санкції для нас, як ви розумієте, це альфа і омега, це все, навколо чого будується взаємодія із союзниками стосовно Росії, – додав дипломат.

Як повідомлялося, в США завершують роботу над законопроектом про санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Північний потік-2.