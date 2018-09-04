Слідом за Apple: вартість компанії Amazon перевищила $1 трлн

Компанія Amazon.com, Inc. стала другою американською компанією, вартість якої досягла $1 трлн.
Ціна акцій Amazon за рік зросла удвічі, повідомляє AP.
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Відтак, ціна акції Amazon досягла рівня у $ 2050,2677 за штуку, аби ринкова вартість компанії зросла до значення у $1 трлн.
Нагадаємо, ринкова вартість американської компанії Apple Inc. в ході торгів 2 серпня перевищила $1 трлн.
Фото: dreamstime.
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