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Слідом за Apple: вартість компанії Amazon перевищила $1 трлн

Компанія Amazon.com, Inc. стала другою американською компанією, вартість якої досягла $1 трлн.

Ціна акцій Amazon за рік зросла удвічі, повідомляє AP.

Читайте: Як в тропічному лісі: Amazon відкрила офіс-сферу за $4 млрд

Відтак, ціна акції Amazon досягла рівня у $ 2050,2677 за штуку, аби ринкова вартість компанії зросла до значення у $1 трлн.

Нагадаємо, ринкова вартість американської компанії Apple Inc. в ході торгів 2 серпня перевищила $1 трлн.

Фото: dreamstime.

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