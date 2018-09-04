Смоленська катастрофа: РФ могла підробити чорні скриньки

Розслідувачі Смоленської авіакатастрофи мають припущення, що РФ підробила бортові самописці з літака Ту-154М Леха Качинського.
Росія зареєструвала у протоколі виявлені чотири чорні скриньки, однак Ту-154М не має їх у такій кількості, заявив глава підкомісії з розслідування Смоленської авіакатастрофи, екс-міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич, пише Польське радіо.
– Існує припущення про те, що чорні скриньки були підроблені. Наявність двох пар подібних, але таких, що відрізняються, чорних скриньок, наводить на думку те, що йдеться про підробку, – заявив він.
Мацєревич додав, що якщо росіяни не погоджуються з цим, то Міжнародна організація цивільної авіації повинна втрутитися у розслідування.
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Разом із тим, екс-міністр нацоборони розповів, що розслідування Смоленської авіакатастрофи постійно продовжується.
Наразі підкомісія завершує реконструкцію уламків, зроблених на підставі світлин.
За словами Мацарєвича, Національний авіаційний науково-дослідний інститут у США опрацьовує відтворення перебігу подій.
Нагадаємо, літак Ту-154 розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року, загинули всі 96 людей.
Через 8 років після авіакатастрофи Росія дозволила Польщі вперше оглянути уламки літака Ту-154М Леха Качиньського.
Фото: Gazeta Polska