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Спецоперація ФСБ: у Росії знищили 77 кг яблук

Яблука розчавили ковшем фронтального навантажувача, потім переїхали колесами і засипали землею.

Управління Россільгоспнагляду у Свердловській області за оперативної підтримки співробітників регіонального УФСБ провело спецоперацію, в результаті якої було вилучено і знищено 77 кілограмів яблук.

Про це Znak.com повідомили в прес-службі територіального управління відомства.

– Під час заходу на одному зі складів виявлено ​​заборонену до ввезення в Російську Федерацію підкарантинну продукцію – шість коробок свіжих яблук невстановленого походження, – йдеться у прес-релізі.

Коробки з плодами були вилучені на одній з овочевих баз Єкатеринбурга, на якій саме, не уточнюється, так як ця інформація відноситься до числа оперативних розробок ФСБ.

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Яблука терміново вивезли за 70 кілометрів від уральської столиці на полігон і там знищили: спочатку розчавили ковшем фронтального навантажувача, потім переїхали колесами і засипали землею.

Як повідомлялося, ЄС погодив продовження дії санкцій проти РФ на півроку.

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