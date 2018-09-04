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У Бразилії таксист висадив сліпу жінку і нахамив їй

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) водій Uber висадив сліпу жінку не в зазначеному місці.

Таксі Uber

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) водій Uber висадив сліпу жінку не в місці призначення і почав хамити їй, повідомляє Reuters.

– Він зупинив машину, почав кричати на мене і сказав, що сліпота – це моє покарання, – розповіла пасажирка.

Крім того, водій відмовився вимкнути кондиціонер під час поїздки.

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Випадок набув розголосу через те, що у жінки популярний блог в Youtube та Instagram, де вона розповідає про життя сліпих людей.

Компанія принесла свої вибачення за поведінку водія, але не повернула гроші.

До слова, в Рівному двоє п’яних пасажирів напали на таксиста, який підвозив їх. Чоловікові довелося відстрілюватися.

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