Обидвом під 40: обвинувачені у справі Скрипалів засвітилися на камеру

Лондон видав національний і міжнародний ордери на арешт Петрова і Боширова.

Двох росіян, Олександра Петрова і Руслана Боширова, звинувачених у змові з метою вбивства екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, зняла камера відеоспостереження.

– Підозрювані потрапили на запис камери відеоспостереження на Вілтон-Роуд у неділю незадовго до нападу, – повідомляється в Twitter BBC News.

У свою чергу, Скотланд-Ярд і Королівська кримінальна прокуратура Великої Британії заявляють, що є “достатні докази” для того, щоб звинуватити цих росіян в організації атаки в Солсбері, пише Інтерфакс.

Шеф контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Ніл Басу повідомив, що влада видала національний і міжнародний ордери на арешт Петрова і Боширова.

За інформацією BBC News, Петров і Боширов перебували на території Великої Битанії під вигаданими іменами, вік кожного з них – “приблизно 40 років”.

Петрова і Боширова зняла камера спостереження. Фото: PA Images/ТАСС.

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4 березня Сергія і Юлію Скрипаль отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок в англійському місті Солсбері.

10 квітня з лікарні виписали дочку Скрипаля Юлію. Її перевезли у безпечне місце. Самого Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Велика Британія стверджує, що до отруєння причетна Росія, але Москва заперечує звинувачення. До кінця березня понад 25 країн підтримали версію Великої Британії та в знак солідарності вислали понад 140 російських дипломатів.

Фото: Twitter.com/BBCDanielS