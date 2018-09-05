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Отруєння в Еймсбері: експерти підтвердили використання Новачка

Експертиза підтвердила використання нервово-паралітичної речовини Новачок під час отруєння в Еймсбері.

Поліція

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила оцінку Британії про те, що під час атаки в Еймсбері було застосовано нервовий агент Новачок такого ж типу, що й під час атаки проти Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

– Незалежний звіт ОЗХЗ сьогодні підтвердив оцінку Сполученого Королівства, за якою було ідентифіковано хімічну речовину через яку загинула в Еймсбері 8 липня Дон Стерджес.

Це був нервовий агент Новачок такого ж типу, який використовувався під час спроби вбивства Сергія і Юлії Скрипалів раніше цього року, – йдеться у повідомленні МЗС Британії.

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У МЗС нагадали, що за застосування хімічної зброї на вулицях Великої Британії несе відповідальність Росія.

– Нерозсудливість Російської держави у ввезенні нервово-паралітичної речовини в Велику Британію і повне ігнорування безпеки громадян – жахливо та безвідповідально, – заявили в Лондоні.

Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері.

Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

У червні від отруєння невідомою речовиною постраждали двоє людей у сусідньому місті Еймсбері.

Дон Стерджесс померла, а її партнер, 45-річний Чарлі Роулі досі залишається у критичному стані в лікарні.

Фото: Dreamstime

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