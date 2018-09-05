РФ завдала авіаудару по Ідлібу: загинули мирні жителі

Російська і сирійська авіація завдали удару по сільській місцевості на західному кордоні провінції Ідліб.

В результаті авіаудару загинули щонайменше 13 мирних жителів, повідомляє Reuters з посиланням на дані сирійського наглядового пункту з прав людини.

Відзначається, що авіаудар був нанесений через кілька годин після заяви президента США Дональда Трампа, в якому він застеріг РФ від необачної атаки на Ідліб.

У Радбезі ООН у п’ятницю проведуть зустріч у зв’язку з ситуацією в сирійській провінції Ідліб.

– Це трагічна ситуація, і якщо вони хочуть продовжувати йти шляхом захоплення Сирії, вони можуть це зробити. Але вони не можуть зробити це за допомогою хімічної зброї, – заявила на прес-конференції посол США при ООН Ніккі Хейлі.

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Нагадаємо, в ніч проти 14 квітня Збройні сили США, Франції і Великої Британії нанесли точні удари по об’єктах, які виробляють хімічну зброю в Сирії.

Фото: Chris McGrath/Getty Images