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Справа Скрипалів: імена і фото підозрюваних росіян

Ймовірно Петров і Боширов – несправжні прізвища підозрюваних.

Британські правоохоронці оприлюднили дані про двох підозрюваних в отруєнні нервнопаралітичною речовиною Новачок колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері в березні цього року. Поліцейські підозрюють росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова, пише ZN.UA.

За даними телеканалу Skynews, помічник комісара лондонської поліції Ніл Басу сказав про те, що підозрювані, ймовірно, переміщалися під псевдонімами, а Петров і Боширов не є їхніми справжніми іменами.

Читайте: Отруєння в Еймсбері: експерти підтвердили використання Новачка

4 березня Сергія і Юлію Скрипаль отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок в англійському місті Солсбері.

10 квітня з лікарні виписали дочку Скрипаля Юлію. Її перевезли у безпечне місце. Самого Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Велика Британія стверджує, що до отруєння причетна Росія, але Москва заперечує звинувачення. До кінця березня понад 25 країн підтримали версію Великої Британії та в знак солідарності вислали понад 140 російських дипломатів.

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