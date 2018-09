Справа Скрипалів: імена і фото підозрюваних росіян

Британські правоохоронці оприлюднили дані про двох підозрюваних в отруєнні нервнопаралітичною речовиною Новачок колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері в березні цього року. Поліцейські підозрюють росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова, пише ZN.UA.

За даними телеканалу Skynews, помічник комісара лондонської поліції Ніл Басу сказав про те, що підозрювані, ймовірно, переміщалися під псевдонімами, а Петров і Боширов не є їхніми справжніми іменами.

