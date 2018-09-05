Трамп вимагав від Пентагону знищити Асада – Washington Post

Президент США Дональд Трамп у 2017 році після хімічної атаки проти цивільних вимагав від Пентагону ліквідувати президента Сирії Башара Асада.

Про це йдеться у новій книзі члена редколегії Washington Post Боба Вудворда, уривки з книги опубліковані на сайті газети.

Після хіматаки в Сирії у квітні 2017 року Дональд Трамп зателефонував главі Пентагону Джеймсу Меттісу та заявив: “Давайте, ***, вб’ємо його! Нумо діяти! Давайте вже, ***, повбиваємо їх!”.

У відповідь Меттіс сказав, що займеться цим, а своєму раднику заявив: “Ми не будемо нічого такого робити. Ми будемо діяти більш зважено”.

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Згодом у процесі консультацій були розроблені варіанти проведення військової операції проти Сирії, яку Трамп зрештою схвалив.

Були завдані обмежені ракетні удари в Сирії по військових об’єктах, де могли виготовляти хімічну зброю.

Водночас постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що президент США ніколи не обговорював можливість фізичного знищення Башара Асада.

– Я жодного разу не чула, щоб президент обговорював можливість вбивства Асада, – сказала вона, додавши, що бере участь у зустрічах, на яких керівництво США обговорює сирійську тематику.

Раніше стало відомо, що після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, РФ зробила США таємну пропозицію по Сирії.

Фото: Al Drago/Getty Images