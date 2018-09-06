Блокування Північного потоку-2. Що скаже Швеція

У Швеції більшість політичних партій виступають за блокування будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Для цього Sveriges Radio провело опитування серед представників різних партій про їхнє ставлення до проекту.

– Північний потік-2 – це погана пропозиція як в плані енергополітики і екології, так і в плані політики безпеки. Ми активно виступаємо за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект, – заявила уповноважена Помірної коаліційної партії з питань ЄС Карін Енстрем.

А євродепутат від Християнсько-демократичної партії Швеції Ларс Адактуссон вважає, що важливо знайти інші шляхи для забезпечення ЄС енергією, не стаючи залежними від Росії.

Голова Партії Зелених в Раді у справах ЄС в парламенті Йонас Ерікссон зазначив, що Швеція раніше зіткнулася зі складнощами у застосуванні міжнародного права проти Північного потоку-2, тому він вважає правильним рішення Єврокомісії про зміну законодавства, що дозволить заблокувати проект.

Член Ради у справах Євросоюзу і депутат Лівої партії Йенс Хольм заявив, що Швеція підтримає цю ініціативу Єврокомісії, незалежно від результату голосування, яке пройде вже в неділю.

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Як повідомлялося, в США завершують роботу над законопроектом про санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Північний потік-2.

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