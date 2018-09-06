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Епідемії, пожежі та голод. Росії пророкують кліматичний апокаліпсис

Зміни клімату, викликані антропогенними викидами парникових газів, приведуть до зростання числа стихійних лих, епідемій і неврожаїв на території Росії, попередили в Мінприроди РФ.

Апокаліпсис

Згідно з доповіддю Мінприроди РФ, клімат у Росії змінюється швидше, ніж в інших місцях планети, а середньорічні температури росли на 0,45 градуса Цельсія кожне десятиліття у період із 1976 по 2017 рік.

Причиною відомство називає промислові викиди в усьому світі, великі обсяги яких викликані економічним зростанням і збільшенням населення, пише Комерсант.

У центральних і південних районах РФ буде спостерігатися зростання кількості смертей серед людей старшого віку через спеку.

Лісові пожежі й торфовища, що горять, приведуть до збільшення рівня забруднення повітря, що в поєднанні з високими температурами стане причиною поширення респіраторних захворювань (астма, пневмонія, туберкульоз).

Крім того, росіяни стануть частіше страждати від гострих кишкових захворювань, паразитів, небезпечних інфекцій (сибірська виразка, кліщовий енцефаліт, малярія).

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Засухи стануть частішими та масштабнішими, що вдарить по сільськогосподарському виробництву.

Значного поширення отримають шкідники лісових екосистем. У цілому, очікується серйозне скорочення лісових ресурсів через частіші пожежі та зростання площі загоряння.

Також серйозними виявляться наслідки танення вічної мерзлоти. Порушиться нормальна робота всіх видів інфраструктури, включно з дорогами, трубопроводами, будівлями та інженерними спорудами, в тому числі тими, що відносяться до видобувних галузей.

Через це можливі забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами, токсичними та навіть радіоактивними речовинами.

Ми також писали про те, як вплине зміна клімату на Україну та що чекає Землю.

Фото: Pixabay

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