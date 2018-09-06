Отруєння Скрипалів: Лондон вказує на Путіна

У Британії покладають на президента РФ Володимира Путіна основну відповідальність за отруєння Скрипалів.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес заявив, що покладає на президента Російської Федерації Володимира Путіна основну відповідальність за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Зокрема, Воллес заявив, що він на 100% впевнений, що Олександр Петров та Руслан Боширов, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів, були державними вбивцями. Також британський міністр стверджує, що Путін несе головну відповідальність за дії своїх шпигунів.

– У кінцевому підсумку, він це робить, оскільки він є президентом Російської Федерації, і це його уряд контролює, фінансує і керує військовою розвідкою, відомої як ГРУ, завдяки своєму міністру оборони. Я не думаю, що хтось може сказати, що Путін не контролює свою державу, – наголосив Воллес.

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Він заявив, що Петров і Боширов є членами ГРУ.

– Це не якась несанкціонована або позаштатна операція. Солдати роблять те, що їм кажуть, вони виконують накази. Тому, я думаю, цілком зрозуміло, що російська держава несе значну відповідальність за це, разом з особами, які вирішили здійснити напад на громадян Британії та людей у цій країні, – додав Воллес.

Нагадаємо, 4 березня Сергія і Юлію Скрипаль отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок в англійському місті Солсбері.

10 квітня з лікарні виписали дочку Скрипаля Юлію. Її перевезли у безпечне місце. Самого Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Велика Британія стверджує, що до отруєння причетна Росія, але Москва заперечує звинувачення. До кінця березня понад 25 країн підтримали версію Великої Британії та в знак солідарності вислали понад 140 російських дипломатів.