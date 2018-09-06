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Санкції за кібератаки. Конгрес США ухвалив закон

Палата представників США ухвалила законопроект, що дозволяє накладати санкції на виконавців і замовників кібератак.

Конгрес США

Про це повідомляє комітет з питань закордонних справ Палати представників США.

– Згідно із законопроектом, під санкції може потрапити будь-яка іноземна фізична особа або організація, відповідальні за спонсоровану державою кіберактивність, яка несе значну загрозу нацбезпеці, зовнішній політиці, економіці та фінансовій стабільності США, – йдеться у повідомленні.

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Законопроект ще має ухвалити Сенат США.

До речі, кіберактивность очолила список всесвітніх загроз Національної розвідки в 2018 році.

За підрахунками Білого дому, зловмисна кібердіяльність коштувала економіці США $109 млрд тільки в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня повинен був початися перший етап нових американських санкцій проти Росії, але введення в дію відклали до 27 серпня.

Фото: Dreamstime

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