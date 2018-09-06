У США помер відомий актор 70-х Берт Рейнольдс

У штаті Флорида (США) помер актор Берт Рейнольдс.
У штаті Флорида (США) у віці 82 років помер актор Берт Рейнольдс, який був дуже популярний у 70-80-х роках, повідомляє TMZ.
За інформацією видання, причиною смерті став серцевий напад.
У актора довгий час спостерігалися проблеми з серцем і в лютому 2010 року він переніс важку операцію.
Найбільшу популярність Рейнольдсу принесли ролі у фільмах Смокі і Бандит, Всі пси потрапляють до раю, Ночі в стилі бугі. Також він був лауреатом двох премій Золотий глобус.
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До слова, в США у віці 63 років помер відомий актор Крістофер Лоуфорд.
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