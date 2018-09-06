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Влада РФ отруїла Скрипаля – заява 4-х країн

До отруєння Сергія Скрипаля причетне вище керівництво РФ, переконані лідери США, Франції, Німеччини та Канади.

Дональд Трамп, Емануель Макрон, Ангела Меркель

США, Франція, Німеччина та Канада переконані, що уряд РФ “майже напевно” особисто схвалив операцію з отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері, передає ВВС.

У своїй спільній заяві лідери країн закликали Росію забезпечити повне розкриття даних про програму хімзброї Новачок.

До слова, Росія продовжує заперечувати будь-яку причетність до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії.

Читайте: Справа Скрипалів: імена і фото підозрюваних росіян

Нагадаємо, основну відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії Лондон покладає на Володимира Путіна.

Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

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