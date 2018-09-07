Без Путіна і з українською Москвою. Астролог про майбутнє РФ

Розвал Росії почнеться зі входження Плутона в зодіакальний знак Водолія у 2025 році. В результаті розпаду РФ частина її територій відійде Україні, переконаний астролог.

Розвал Росії почнеться у 2025 році, розповів Главреду астролог Влад Росс.

За його словами, “це буде перша “тріщина” в російській державі, в російській владі”. Після цього й до 2040 року РФ буде розсипатися на окремі республіки.

Астролог нагадав, що СРСР розпався трохи більше, ніж через 10 років після нападу на Афганістан і так виникла РФ.

– А приблизно через 10 років після нападу на Україну почне розвалюватися путінський режим і Росія. Самого Путіна на той час вже точно не буде при владі.

Зараз це чути неймовірно, але хто знав, що в 1991 році розвалиться Радянський Союз – за кілька років до цього теж було б дивно почути такий прогноз, – додав Росс.

Читайте: Обвал рубля і повалення влади – що чекає Путіна і до чого тут 11 серпня

За словами астролога, в результаті розпаду РФ частина її територій відійде Україні.

– Крим і Кубань Україні не повернути, але зате Києву дістанеться вся європейська частина Росії разом із Москвою, вірніше те, що від неї залишиться, – додав Росс.

Раніше астролог стверджував, що вибори в 2018-му році стануть останньою перемогою Володимира Путіна. Після цього його чекають повалення влади та економічні потрясіння.

Фото: Getty Images