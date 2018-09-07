Отруєння Скрипаля: Новачок міг вбити 4 тис. осіб – The Times

Кількості Новачка, використаного при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері, вистачило б для вбивства 4 тисяч осіб.

У Британію привезли таку кількість нервово-паралітичної речовини Новачок, що вона могла забрати життя чотирьох тисяч людей, повідомляє The Times із посиланням на джерело, що працює у сфері безпеки.

Речовина, яку використовували для отруєння Скрипаля у Солсбері, була 100% Новачком.

Вона в 5-8 разів більш токсична за бойові отруйні VX-гази, виготовлені у Великій Британії в середині минулого століття.

За інформацією джерела, концентрація Новачка, який був у флаконі для парфумів, здатна було викликати “значну втрату життів”.

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Нагадаємо, в отруєнні Скрипалів підозрюють двох офіцерів ГРУ – росіян Олександра Петрова та Руслана Боширова.

ЗМІ повідомляли, що для отруєння Новачком вони використовували флакон парфумів Nina Ricci Premier Jour зі спеціальним розбризкувачем.

Саме цю ємність пізніше знайшли британці, отруєні в парку Еймсбері.

Фото: Pixabay