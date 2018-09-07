Скрипаль працював на іспанську розвідку – NYT

Колишній полковник ГРУ РФ Сергій Скрипаль, отруєний у британському Солсбері, в останні роки співпрацював із розвідкою Іспанії, що могло стати причиною замаху.
Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерело в іспанській поліції.
За його словами, Скрипаль допомагав іспанським спецслужбам боротися з російськими кримінальними авторитетами, деякі з яких пов’язані з урядом РФ.
Видання зазначає, що Скрипаль співпрацював і з іншими спецслужбами: зустрічався з чеськими розвідниками в 2012 році в Празі і з розвідувальними службами Естонії в 2016 році.
В останні роки Скрипаль їздив до Іспанії на кілька зустрічей, але їх зміст і точний час цих засекречено.
До слова, Росія продовжує заперечувати будь-яку причетність до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії.
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Одначе основну відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля Лондон покладає на Володимира Путіна.