США перехопили стратегічні бомбардувальники РФ

Американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники Ту-95 неподалік від Аляски.

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які пролітали над Північним Льодовитим океаном, Беринговим та Охотським морями, були перехоплені американськими винищувачами F-22, повідомляє Радіо Свобода.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що бомбардувальники нібито виконували заплановані польоти над нейтральними водами, коли їх почали супроводжувати американські винищувачі.

За словами представника Об’єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) Майкла Кучарека, інцидент стався у розпізнавальній зоні ППО Аляски.

Читайте: На озброєння ЗСУ передали модернізовані винищувачі МіГ

Російські Ту-95 супроводжували до моменту, коли вони покинули розпізнавальну зону.

До слова, винищувачі Великої Британії перехопили над Чорним морем російський протичовновий літак Бе-12.