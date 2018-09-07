PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / США перехопили стратегічні бомбардувальники РФ/

США перехопили стратегічні бомбардувальники РФ

Американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники Ту-95 неподалік від Аляски.

Винищувач F 22

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які пролітали над Північним Льодовитим океаном, Беринговим та Охотським морями, були перехоплені американськими винищувачами F-22, повідомляє Радіо Свобода.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що бомбардувальники нібито виконували заплановані польоти над нейтральними водами, коли їх почали супроводжувати американські винищувачі.

За словами представника Об’єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) Майкла Кучарека, інцидент стався у розпізнавальній зоні ППО Аляски.

Читайте: На озброєння ЗСУ передали модернізовані винищувачі МіГ

Російські Ту-95 супроводжували до моменту, коли вони покинули розпізнавальну зону.

До слова, винищувачі Великої Британії перехопили над Чорним морем російський протичовновий літак Бе-12.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звільнення Сенцова: чому тиск США та ЄС на Росію є вирішальним у справі
Росія Москва Кремль
Без Путіна і з українською Москвою. Астролог про майбутнє РФ
Винищувачі США перехопили 2 російських бомбардувальники біля берегів Аляски
Пістолет
У банку США сталася стрілянина: 4 людей загинули
Патріотизм американців: чому люди палять продукцію Nike
Дональд Трамп, Емануель Макрон, Ангела Меркель
Влада РФ отруїла Скрипаля – заява 4-х країн
Історія санкцій у світі: до чого приводили і що чекає Росію
Радянський сценарій Росії в Армянську: чи буде другий Чорнобиль та Курськ?
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка