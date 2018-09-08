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Біля кордонів Латвії помічені російські літаки

Неподалік кордонів Латвії Національні збройні сили зафіксували політ двох російських військово-транспортних літаків.

Інцидент стався над Балтійським морем, недалеко від територіальних вод Латвії, повідомляють НЗС у Twitter.

Зокрема, там пролетіли російські військово-транспортні літаки Ан-12 і Ан-26.

Читайте: Біля кордонів Латвії помічені військові кораблі РФ

До слова, ще навесні Росія збиралася провести тренувальні запуски ракет над економічною зоною Латвії у Балтійському морі.

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