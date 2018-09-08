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Польські слідчі оглянули уламки літака Качиньського

У Росії польські слідчі завершили огляд уламків літака Ту-154М президента Польщі Леха Качиньського, який розбився у квітні 2010 року під Смоленськом.

Смоленська катастрофа

Про це повідомляє видання RMF24.

Відзначається, що роботи розпочалися 3 вересня і велися у співпраці з російськими слідчими, які надали спеціальне обладнання для сферичної фотографії деталей.

У п’ятницю, 7 вересня, всі роботи з перевірки структурних елементів літака Ту-154 завершилися.

Читайте: Літак Качинського знищили 2 вибухи – доповідь Польщі

Нагадаємо, літак Ту-154 розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року, загинули всі 96 людей.

Через 8 років після авіакатастрофи Росія дозволила Польщі впершеоглянути уламки літака Ту-154М Леха Качиньського.

Фото: Gazeta Polska

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