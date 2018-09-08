Польські слідчі оглянули уламки літака Качиньського

У Росії польські слідчі завершили огляд уламків літака Ту-154М президента Польщі Леха Качиньського, який розбився у квітні 2010 року під Смоленськом.
Про це повідомляє видання RMF24.
Відзначається, що роботи розпочалися 3 вересня і велися у співпраці з російськими слідчими, які надали спеціальне обладнання для сферичної фотографії деталей.
У п’ятницю, 7 вересня, всі роботи з перевірки структурних елементів літака Ту-154 завершилися.
Читайте: Літак Качинського знищили 2 вибухи – доповідь Польщі
Нагадаємо, літак Ту-154 розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року, загинули всі 96 людей.
Через 8 років після авіакатастрофи Росія дозволила Польщі впершеоглянути уламки літака Ту-154М Леха Качиньського.
Фото: Gazeta Polska
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+