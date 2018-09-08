Рак останньої стадії: творець Новачка зробив зізнання

У радянського хіміка Віла Мірзаянова виявили рак простати на останній стадії.

Нещодавно лікарі відомому радянському хіміку Вілу Мірзаянову, який вважається одним із розробників нервово-паралітичного речовини Новачок, повідомили, що у того діагностовано рак простати останньої стадії.

Про це сам фахівець повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Мірзаянова, в результаті медики почали лікувати його гормонної терапією, заснованою на тому, що гормони перешкоджають доступу тестостерону до ракових клітин і тим самим позбавляють їх необхідного джерела енергії.

– У результаті (в ідеалі) ракові клітини гинуть до 5-процентного рівня, з чим, як мені пояснив лікар Гольдфарб, люди живуть від 15 до 25 років. Теж в ідеалі. Приймав таблетки з цими гормонами і потім їх ввели внутрішньовенно на цілих півроку. Таблетки вже не ковтаю. Однак, лікування відчутне. Доводиться терпіти, – зазначив він.

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Крім того, хімік підкреслив, що у зв’язку з хворобою і її лікуванням йому поки важко давати коментарі як у соцмережах, так і під час інтерв’ю.

– Настрій змінюється, що точно відповідає гормонній терапії. Так і сказано в описі. Однак, не збираюся здаватися без бою, – додав розробник Новачка.

Нагадаємо, 4 березня колишнього ГРУшника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок в англійському місті Солсбері.