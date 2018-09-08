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РФ завдала 60 авіаударів по Ідлібу, є жертви серед цивільних

Російські літаки сьогодні завдали близько 60 авіаударів по сирійській провінції Ідліб.

Сирія

В результаті авіаударів авіації РФ в Ідлібі загинули щонайменше четверо мирних жителів, повідомляє AFP з посиланням на дані сирійського наглядового пункту з прав людини.

Зазначається, що серед загиблих – двоє дітей.

Сьогоднішні авіаудари були найпотужнішим бомбардуванням з 10 серпня, коли в провінції Ідліб та сусідній провінції Алеппо було вбито 53 мирних жителі, серед яких – 28 дітей.

Читайте: Втрати РФ у Сирії: СБУ опублікувала дос’є на знищених вагнерівців

Кілька днів тому російська і сирійська авіація завдали удару по Ідлібу, тоді загинули щонайменше 13 мирних жителів,.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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