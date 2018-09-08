Влада, секс і гроші: топ-5 найгучніших журналістських розслідувань

Міжнародний день солідарності журналістів щорічно відзначається 8 вересня – в пам’ять про чеського журналіста Юліуса Фучика, якого стратили фашисти у 1943 році. Факти ICTV пропонують згадати в цей день найгучніші журналістські розслідування.

З чого все почалося

Це свято встановлене у 1958 році в Бухаресті на IV конгресі Міжнародної організації журналістів.

8 вересня 1943 року в Німеччині гітлерівці стратили журналіста і письменника Юліуса Фучика, який був одним із лідерів антифашистського руху Чехословаччини. Він відомий всьому світу завдяки своїй книзі Репортаж із петлею на шиї, написаній ним у застінках празької в’язниці. Після смерті Фучика книга переведена на 70 мов.

У цей день у всьому світі проходять конференції, з’їзди журналістів. Більш того, вручення Пулітцерівської премії – найпрестижнішої премії журналістів в Америці – відбувається майже завжди 8 вересня.

Уотергейтський скандал

Найбільший в історії США політичний скандал 1972-1974 років, що закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона. Це єдиний випадок за історію Сполучених Штатів, коли президент достроково склав з себе повноваження.

Почалося все з публікації у The Washington Post про те, що новообраний президент США Ніксон, можливо, причетний до злому штабу Джорджа Макговерна – його суперника на виборах. Його також звинувачували у встановленні прослуховуючих пристроїв у штабі кандидата в президенти, який знаходився у готелі Уотергейт у Вашингтоні. Інформація була отримана з урядового джерела, його справжнє ім’я залишалося невідомим, був тільки псевдонім Глибоке горло.

Скандал не вщухав протягом двох років, і в 1974 році після нескінченних судових розглядів Ніксон покинув пост глави держави.

Тільки на початку XXI століття з’явилися інформація, що за псевдонімом Глибоке горло переховувався заступник директора ФБР Марк Фелт.

На основі тих подій зняли фільм Вся президентська рать, що розповідає про Уотергейтський скандал. Він отримав чотири кінопремії Оскар.

Скандал Клінтон-Левінські

Найбільший сексуально-політичний скандал в історії США, що вибухнув у 1998 році внаслідок оприлюднення факту інтимних стосунків між президентом Біллом Клінтоном і 25-річною співробітницею Білого дому Монікою Левінські.

Все почалося 17 січня 1998 року з публікації на сайті Drudge Report. Повідомлялося, що журналіст Newsweek Майкл Ізіков розкопав історію про інтимний зв’язок між президентом і стажеркою, але за кілька годин до здачі номера до друку його статтю зняли. Однак уже 21 січня ця історія з’явилася в масовій пресі – її надрукувала газета The Washington Post.

Інформація про це і подальше розслідування привели до спроби імпічменту Білла Клінтона в 1998 році, справа дійшла до голосування в Палаті представників за звинуваченням у неправдивому свідченні та перешкоджанні правосуддю.

Гучне викриття священиків-педофілів

Газета Boston Globe у 2002 році надрукувала 23 матеріали, які викривали педофілію серед священиків католицької церкви. Завдяки журналістському розслідуванню вдалося встановити, що тільки у Бостоні близько 200 священиків розбещували дітей. Більш того, архієпископ Бостона кардинал Бернард Френсіс Лоу знав про ці злочини, але нічого не зробив. До судів було подано десятки позовів, безліч священиків були відсторонені від служіння. А Папа Римський особисто вибачився перед постраждалими.

У 2003 році Boston Globe отримала премію Пулітцера “за відважне, вичерпне висвітлення сексуальних домагань з боку священиків, за роботу, яка розкрила приховане, викликала місцеву, національну та міжнародну реакцію і привела до змін у римсько-католицькій церкві”.

На основі цих подій була знята журналістська драма У центрі уваги, яка в 2016 році отримала два Оскара – за найкращий фільм і найкращий оригінальний сценарій.

Зв’язки Берлусконі з італійською мафією

У 1992 році журналісти Жан Москардо і Фабріціо Кальві записали інтерв’ю з суддею Паоло Борселліно, який звинуватив Сільвіо Берлусконі у зв’язках з мафією. За його словами, Берлусконі спілкувався з мафіозі через колишнього сенатора Марчелло Дель Утрі.

Суддю вбили через два місяців після виходу інтерв’ю.

Перше розслідування припинили, але звинувачення президента Італії у зв’язках з мафією пред’являлися ще не раз. У 2015 році ім’я Берлусконі, якому вже було винесено вирок за трьома іншими справами, знову спливло при черговому розслідуванні про зв’язки держави і мафії. Цього разу його звинуватили у відмиванні грошей, отриманих від продажу наркотиків.

Пільговий кредит президенту

У 2011 році газета Bild написала, що президент ФРН Крістіан Вульф взяв у дружини свого друга іпотечний кредит на пільгових умовах. Щоправда, пільги були незначними – різниця становила буквально кілька відсотків.

Ця історія стала приводом для прокурорської перевірки рахунків президента. Свого піку скандал сягнув, коли стало відомо, що Вульф намагався завадити виходу статті. Через це інші ЗМІ мало не щодня почали публікувати компромат на президента. Через 2 місяці Вульф був змушений подати у відставку.

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До слова, у День журналіста, який святкували 6 червня, Факти ICTV підготували підбірку сюжетів новин, які найкраще ілюструють роботу репортерів.

Фото: calcioefinanza.it, today-news.com, ofigenno.com, vlasshole.livejournal.com, pixabay.com