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Мітинги в РФ: затримали понад 800 осіб

Правозахисники повідомляють про 839 затриманих на мітингах проти пенсійної реформи в РФ.

По всій Росії через участь в мітингах проти підвищення пенсійного віку затримано 839 осіб, повідомляє правозахисна організація ОВС-Інфо.


Читайте: Без Путіна і з українською Москвою. Астролог про майбутнє РФ

Раніше Факти ICTV писали, що поліція розігнала учасників антиурядового протесту, які залишилися ночувати біля пам’ятника в центрі Кишинева.

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