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Аномалія в Африці: савану засипало снігом

У Капській провінції (ПАР) пройшов сильний снігопад.

Сніг в Африці

У Капськую провінцію (ПАР) прийшов холодний фронт, а разом з ним і сильний снігопад, повідомляє MetHíradó у Facebook.

На фото і відео можна побачити засніжену савану.

Також там красуються і тварини, які раніше не стикалися з таким погодним явищем.

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Аномалія в Африці: савану засипало снігом / 3 фотографии

Читайте: Коли чекати бабине літо і перший сніг: прогноз погоди на осінь

До слова, через сніг у Туреччині були перекриті траси, що ведуть до популярних курортів.

Фото: MetHíradó

Відео: MetHíradó

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