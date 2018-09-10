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Боєць ММА і прихильник “ЛНР” Монсон став депутатом у Росії

Американський боєць змішаного стилю (MMA) Джефф Монсон здобув перемогу на виборах до міської думи підмосковного Красногорська.

Спортсмен балотувався від партії Єдина Росія, повідомляє РБК.

Цей факт розлютив віце-спікера Держдуми і члена виконавчого комітету Російського футбольного союзу Ігоря Лебедєва, який відверто образив адепта “русского мира” і “громадянина ЛНР”.

– Що робитиме Монсон в органі, куди його обрали? Які закони ухвалювати? Він російську мову вчора вивчив тільки. Людина билася все життя головою на рингу, а тепер прийшов закони приймати? Нісенітниця собача. Отримав громадянство – молодець. Іди розвивай спорт. Побудуй у Красногорську спортивний центр. Яка політика? Там потрібні зовсім інші люди, – обурився Лебедєв у коментарі Чемпіонат.com.

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Як повідомлялося, Монсон, який прийняв громадянство РФ, відвідав Донбас.

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