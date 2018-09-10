Німеччина може нанести удар по Сирії – ЗМІ

Міноборони Німеччини може використовувати бомбардувальники, щоб нанести удар по армії Асада в Сирії.

У Міністерстві оборони Німеччини обмірковують можливість нанести удар по Сирії за допомогою бомбардувальників Tornado у випадку застосування хімічної зброї в країні, повідомляє Bild.

– Tornado бундесверу могли б завдати ударів з повітря по військовій інфраструктурі пліч-о-пліч з США, Великою Британією, Францією і, ймовірно, іншими новими союзниками, – йдеться у повідомленні.

Якщо Міноборони пропрацюють цей план, то остаточне рішення буде за канцлером Німеччини.

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До слова, після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі глава Генштабу РФ Валерій Герасимов направив вищому військовому командуванню США таємного листа з пропозиціями щодо відновлення Сирії.