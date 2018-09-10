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Санкції у дії: у Росії обвалився рубль

У Росії курс долара вперше з 16 березня 2016 року перевищив 70 рублів.

Про це пише РБК.

Сягнувши пікової позначки, курс долара трохи знизився. До 10.15 мск вартість долара на Московській біржі становила 69,88 руб, що приблизно на 2 коп. нижче рівня закриття торгів 7 вересня. Курс євро до цього моменту сягнув позначки 80,66 руб, що на 26 коп. нижче за рівень закриття торгів у п’ятницю.

Читайте: Санкції проти Росії: які наслідки і до чого вони призведуть

До речі, раніше Факти ICTV проаналізували, як діють санкції, найяскравіші приклади їх застосування у світі, і до чого призведуть санкції проти Росії.

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