Путін втратив контроль над двома регіонами РФ

У Росії є два регіони, якими де-факто вже не керує Кремль. Це Північний Кавказ і Східний Сибір.

Таку думку в інтерв’ю Обозревателю висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

– Північний Кавказ, Далекий Схід і Східний Сибір, – заявив він, відповідаючи на питання про те, який регіон Росії можна назвати найбільш нестабільним.

За його словами, цими регіонами не керує Росія з різних причин:

– На Північному Кавказі Кадиров – більш впливова фігура, ніж Путін, а на всьому Далекому Сході і у Східному Сибіру – це товариш Сі (генеральний секретар ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпін. – Ред.).

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До речі, раніше у мережі з’явилося відео, на якому показано, як протягом 18 років змінювався президент Росії Володимир Путін.