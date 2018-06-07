Грицак: Росія може інсценувати теракт під час ЧС-2018

У Росії можуть інсценувати напади на своїй території під час чемпіонату світу з футболу і покласти провину за це на Україну.

Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

– Мене не здивує, якщо Росія сприятиме дестабілізації у власній державі, а потім покладе провину на Україну. Вони здатні на все, навіть на інсценізацію нападу в своїй країні, щоб потім перекласти відповідальність на нас, – сказав Грицак в інтерв’ю німецькому виданню Bild, відповідаючи на питання, чи може РФ використовувати ЧС-2018 для проведення своїх спецоперацій.

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Інтерв’ю Грицака опубліковано у четвер вранці. Його неофіційний переклад оприлюднив у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, у Конгресі США представлено резолюція, що закликає бойкотувати ЧС-2018 у Росії.