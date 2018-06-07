PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Російська співачка не виступить на ЧС-2018 через підтримку "ДНР"/

Російська співачка не виступить на ЧС-2018 через підтримку “ДНР”

ФІФА вважає, що співачка Юлія Чичеріна асоціюється з війною.

Співачка Юлія Чичеріна повідомила на своїй сторінці у Facebook, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила їй виступати на фестивалі уболівальників FIFA Fan Fest у Ростові-на-Дону.

Чичеріна виклала копію листа англійською мовою, написаного від імені менеджера FIFA Fan Fest у Росії Катерини Савченко. У ньому йдеться про рішення ФІФА відмовитися від виступу Чичериної через її пісні, присвячені військовій темі. Зокрема, у листі міститься посилання на кліп Чичериної На передовій, що присвячений бойовикам “ДНР”.

У листі наголошується, що на заходах ФІФА заборонено піднімати військові, політичні або релігійні теми.

Читайте: Лондон вимагає від РФ негайно звільнити 70 українських політв’язнів

– Ця артистка асоціюється з військовою тематикою, навіть якщо не виконуватиме на фестивалі пісні про війну, – сказано в листі.

Нагадаємо, перед відкриттям Євробачення 2018 російська делегація пронесла Лісабоном прапори “ЛНР” і “ДНР”.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка