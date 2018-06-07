Російська співачка не виступить на ЧС-2018 через підтримку “ДНР”

ФІФА вважає, що співачка Юлія Чичеріна асоціюється з війною.

Співачка Юлія Чичеріна повідомила на своїй сторінці у Facebook, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила їй виступати на фестивалі уболівальників FIFA Fan Fest у Ростові-на-Дону.

Чичеріна виклала копію листа англійською мовою, написаного від імені менеджера FIFA Fan Fest у Росії Катерини Савченко. У ньому йдеться про рішення ФІФА відмовитися від виступу Чичериної через її пісні, присвячені військовій темі. Зокрема, у листі міститься посилання на кліп Чичериної На передовій, що присвячений бойовикам “ДНР”.

У листі наголошується, що на заходах ФІФА заборонено піднімати військові, політичні або релігійні теми.

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– Ця артистка асоціюється з військовою тематикою, навіть якщо не виконуватиме на фестивалі пісні про війну, – сказано в листі.

Нагадаємо, перед відкриттям Євробачення 2018 російська делегація пронесла Лісабоном прапори “ЛНР” і “ДНР”.