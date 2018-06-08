ЧС-2018: Земфіра потрапила у “чорний список” ФІФА

Через чемпіонат світу з футболу в Росії заборонили концерти співачки Земфіри у Нижньому Новгороді і Калінінграді.
Про це повідомляється на сайті артистки.
– Ми отримали категоричну заборону на проведення будь-яких культурно-масових заходів на критих майданчиках на період проходження чемпіонату світу з футболу, – йдеться в оголошенні.
Відзначається, що компанія Планета Плюс, що займалася організацією фестивалів за участю Земфіри, провела зустрічі з представниками адміністрацій і силових відомств регіонів і підписала необхідні угоди, однак потім їм відмовили у праві проводити концерти.
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Як повідомлялося, раніше ФІФА заборонила співачці Чичериній виступати під час ЧС-2018 через підтримку “ДНР”.
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