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Кремль почав продавати росіянам путінське морозиво

Морозиво Вибір Кремля випустило управління справами президента Росії.

Морозиво Вибір Кремля підприємства управління справами президента Росії з’явилося у відкритому продажу, його можна придбати у Держдумі, Раді Федерації та на Червоній площі, а також у регіонах.

Про це розповіла РІА Новини прес-секретар управління справами Олена Крилова.

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За її словами, існує кілька видів морозива – пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний пломбір, ескімо.

Як повідомлялося, підприємець з Росії випустив рослинне масло Новачок.

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