Про мене тут добре піклуються: Сенцов написав правозахисникам листа

Український режисер Олег Сенцов, який голодує у російській колонії, написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щур. Лист було відправлено 7 червня.

Лист опублікувала Тетяна Щур у Facebook.

Сенцов розповів, що в колонії про нього добре піклуються і що за ним постійно спостерігають лікарі.

– Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров’я. Тому про це поки що не турбуйтеся, – написав він.

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За його словами, кілька днів тому його перевели в санчастину табору і надали окрему палату.

Нагадаємо, Сенцов, який засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, 14 травня оголосив безстрокове голодування.

Він зажадав звільнити 64 українських політв’язнів в Росії, не вимагаючи при цьому власного звільнення.

Нагадаємо, американський ПЕН-клуб вимагає звільнити Сенцова.