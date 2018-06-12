“Телешоу з Путіним”: публічна заява про підтримку “ЛДНР” та плани на Сирію

Путін погрожував Україні втратою державності, якщо Київ почне наступ на Донбасі.

Пряма лінія без прямих та гострих запитань. 16 сезон телешоу, де Путін спілкується з росіянами, знову пройшов за класичними канонами жанру.

Ведучі помітно хвилювались, обережно ставили запитання, щоб не розізлити Путіна. Володимир Володимирович Путін (ВВП) почувався спокійно та самовпевнено.

Під час розмови, журналісти звернули увагу на бензиновий колапс, який днями стався на трасі в районі Великого Новгороду. Драйвери просто не змогли заправитись, коли у них скінчився бензин. Довелось штовхати машини та чекати поки приїдуть аварійні комісари з каністрами.

Путіну навіть насмілилися показати фотожабу з його участю.

За сценарієм про велике досягнення Росії – мундіаль, мав запитати екс-головний тренер російської збірної Газзаєв. Але став чемпіоном з лизоблюдства.

З неба на землю цього тижня, Путіна спустив австрійський журналіст, який, на відміну від свити ВВП, зміг поставити Володимировичу незручні запитання. І про фабрику тролів у Санкт-Петербурзі, якою завідує кухар Путіна Пригожин і яка формує суспільну думку та впливає на вибори у західних країнах.

І про висновки міжнародної слідчої комісії щодо збитого над Донбасом Боїнга і про анексію українського півострова.

На відміну від зрежисованої прямої лінії, де Путін почував себе царем, тут він звивався наче вуж на пательні.

Просив не перебивати його і навіть переходив на німецьку.

ВВП постійно тікав від прямих відповідей, але журналіст не зупинявся.

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Та повернемось у світ паралельної реальності – на пряму лінію з Путіним. ВВП у своєму стилі прокоментував стосунки Росії із Заходом та конфлікт Європи зі Сполученими Штатами. Мовляв, недооцінили попередження від Кремля, отримуйте.

Знову грав ядерними м’язами і брязкав новітньою російською зброєю. Зокрема, гіперзвуковою ракетою Кинжал.

Із Сирії виводити російські підрозділи поки не планує і взагалі ця кампанія – чудова нагода перевірити в дії російську зброю.

Погрожував Україні втратою державності, якщо Київ почне наступ на Донбасі. Заявив, що Кремль і надалі буде підтримувати ЛНР і ДНР. Не дав конкретної відповіді про можливий обмін Олега Сенцова на головного редактора РИА Новости Украина Кирила Вишинського. І сам собі поставив риторичне запитання.

Про втому самого Володі і народу від Володі спитав Путіна і австрійський журналіст.

Не обійшов увагою журналіст і альфа-поведінку Путіна.

Австрійський журналіст кілька разів піймав ВВП на відвертій брехні. Особливо у питаннях стосовно Криму.

До слова, з’явилася інформація про те, що уряд Росії наказав знищувати облікові картки на засуджених за радянських часів.