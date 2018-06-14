У РФ вирішили не гасити 13 лісових пожеж через високі витрати

У Красноярському краї (Росія) прийняли рішення не гасити 13 лісових пожеж на загальній площі 4,9 га, так як прогнозовані витрати на ліквідацію загорянь перевищили б можливий збиток.
Про це повідомляється на сайті міністерства лісового господарства регіону.
В цілому, згідно з офіційними даними, ситуація з лісовими пожежами в регіоні знаходиться під контролем.
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Велика частина пожеж зафіксована у важкодоступній зоні, загрози населеним пунктам немає.
За інформацією міністерства, в більшості випадків пожежі виникли через гроз.
Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га. Ліквідувати пожежу вдалося лише ввечері 7 червня.
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