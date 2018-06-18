Кобзон терміново госпіталізований в онкологічне відділення

Відомий радянський і російський співак, депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон госпіталізований в один з московських онкологічних центрів.

Про це повідомляє канал Mash.

Кобзон був доставлений у клініку для проходження лікування.

Відзначається, що сам Кобзон підтвердив інформацію про свою госпіталізацію і повідомив, що почуває себе добре.

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Також з’являлися повідомлення про те, що Кобзона госпіталізували в онкологічне відділення.

Раніше Факти ICTV писали, що hосійський співак Григорій Лепс потрапив до лікарні з серйозними травмами.