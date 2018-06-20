Хотів налякати, та щось пішло не так! Хто і за що вбив Михайла Круга

За 2 місяці до смерті, Круг начебто відпочивав у сауні із відомим авторитетом на прізвисько Лом – Олександром Костенком.

Росія. Невелике місто Тверь неподалік від Москви, вранці першого липня 2002 року – у всіх новинах. Вбили Михайла Круга.

Ольга Воробйова – сестра вбитого співака. Нам вдалося взяти інтерв’ю по вайберу. Каже, в той вечір, коли родина вже збиралася спати, дружина Михайла Ірина почула з третього поверху крик матері.

Кілька рокових секунд. Круг вибігає з кімнати, кличе дружину. Ірина біжить на перший поверх, він її прикриває.

Круг був при свідомості. Дружина марно намагалася викликати швидку. Похорон Михайла Круга, з ним прощалося усе місто.

Гарік Кричевський – одним з останніх напередодні вбивства говорив з Кругом по телефону.

Він цілком упевнений, шансонье вбили випадково.

Так вважає і друг Михайла Круга, відомий злодій у законі Саша Сєвєр.

В минулому – водій-далекобійник, який під впливом пісень Висоцького почав вивчати акорди і мріяти про великі концерти. Спочатку була лірика у дуеті, згодом вийде Жиган-лимон – про Круга почнуть говорити.

Одного разу на початку 90-х він прийшов до Кричевського, тоді вже відомого виконавця шансону.

Через якихось два місяці пісня Владимирский централ буде хітом. Її слухатимуть від бандитів до прокурорів. Та навіть далеко за кордоном.

А Круг – отримає неймовірну популярність. Збулася мрія про переповнені зали, а з ними і великі гонорари. З’являться і заздрісники та недоброзичливі конкуренти на естраді. Хоча, в родині про ворогів він ніколи не казав.

Дивна деталь, за місяць до смерті він відповідав у прямому ефірі радіослухачам – хтось зателефонував до студії і сказав, що Круг скоро помре. Тоді він подумав, мабуть, невдалий жарт.

Дотепер невідомо – чи випадковим був цей напад? Якщо ні – то хто замовив короля шансону? І ким були вбивці.

Утім, версія про замовне вбивство не витримує жодної критики, вважає відомий російський адвокат і письменник Валерій Каришев.

Друга версія, що хтось хотів отримувати відсоток з гонорарів співака.

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З іншого боку, Круг був дуже відомий і його поважали в кримінальних колах, навіть злодії у законі. Він навіть їздив із концертами у колонії.

Але, грабіжники знали, куди йшли – там начебто були великі гроші. В одному інтерв’ю співак Михайло Гулько обмовився, що напередодні смерті Круг вдало продав нові альбоми.

Олександр Осіпов, довічно засуджений член банди Тверські вовки. Саме він пролив світло на розслідування. Виявляється, за 2 місяці до смерті, Круг начебто відпочивав у сауні із відомим авторитетом на прізвисько Лом – Олександром Костенком. Ватажок Вовків пропонував Кругу “дах” в обмін на відсоток з доходів. Співак відмовився. А авторитет вигадав інший спосіб збити гроші зі співака.

Тверський виконавець шансону Леонід Телешев давній приятель Круга. Каже, імовірно, усе повинно було виглядати, як театральна постановка і після пограбування Круг прийшов би до Лома і попросив би відшукати злодіїв.

Але щось пішло не так. В когось із нападників не витримали нерви і він відкрив вогонь.

Осіпов розповів, що Лом страшенно розлютився, коли дізнався що сталося. Мовляв – я цього не просив. Вбивць начебто звали Дмитро Веселов та Олександр Агеєв, їх більше ніхто не бачив.

Згодом зник і сам Лом. Аж доки не знайшли дивне поховання – на околиці Твері.

Призначили експертизи, але досі – ніяких офіційних висновків. Можливо, у Москві не хочуть розкривати цю справу?

Біля могили співака з’явився новий надгробок. Його мати – Зоя Петрівна померла цьогоріч. Та, яка 17 років чекала правди, тепер разом із сином. Майже, як у його пісні.

До слова, Джиммі Уопо помер від вогнепального поранення в Піттсбурзі, штат Пенсільванія (США).