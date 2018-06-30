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У Росії для власників квартир ввели збори за дощ

У місті Кунгурі Пермського краю (Росія) у травневих квитанціях за послуги ЖКГ з’явився рядок за “стічні води”. З власників житла беруть по 7 рублів на місяць за дощову воду, яка стікає по водостоках в каналізацію.

дождь

Про це пише Іскра-Кунгур.

– Ми запитали у КК Наш будинок, яка нас обслуговує, що це за послуга? Нам пояснили, що вода, що біжить з даху по водостоках, потрапляє в каналізацію. Ось за це беруть плату. Так, вода стікає по водостоках, але у двір. Потім іде в землю або висихає на сонці, — розповіла мешканка будинку по вулиці Транспортної, 1Б.

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Начальник відділу по роботі з населенням підприємства Водоканал Роза Сулейманова повідомила, що збір абсолютно законний. Він проводиться на підставі наказу Регіональної служби за тарифами, який був прийнятий у січні цього року.

– Загальнобудинкові потреби по комунальним послугам прописані в Житловому кодексі, а вищезгаданий наказ затверджує розрахунок обсягу стічних вод, які потрапляють в каналізаційну систему. Стічні води в каналізаційній системі — це дощова вода, що стікає через люки каналізаційні колектори, і наслідки аварій у внутрішньобудинкових мережах, — пояснила вона.

Раніше Факти ICTV склали топ-10 найсмішніших податків в історії людства.

Фото: vestniksr.ru.

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